Forlì ricorda le vittime del covid-19, il sindaco Zattini: "Un dolore che non sarà mai rimarginabile"

Un minuto di silenzio per l'amministrazione comunale di Forlì in memoria delle vittime del Covid. Il sindaco Gian Luca Zattini, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, in rappresentanza di tutti consiglieri, si è schierato davanti alle bandiere a mezz'asta del Comune di Forlì per dare un segnale di partecipazione della città mercuriale in questa giornata alla memoria delle vittime della terribile pandemia. "Una giornata per ricordare le tante persone che piangono anche la nostra comunità e per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari - evidenzia Zattini -. Testimoniare il nostro essere uniti, il nostro stare insieme anche e sopratttutto in questo momento, senza distinzioni sociali o politiche, è un segnale importante di fiducia e di speranza da trasmettere ai nostri cittadini ancora fortemente provati da questa triplice emergenza, sanitaria, economica e sociale". Anche i cittadini presenti in quel momento in Piazza si sono fermati per il minuto di raccoglimento.