Approda a Forlì il progetto 'Eye': "Opportunità unica per far conoscere il nostro campus"

Questa mattina è stato presentato al Padiglione Melandri del Campus di Forlì il programma di Eye (European Youth Event), che arriva per la prima volta in Italia. Si tratta del più grande evento rivolto ai giovani organizzato ogni due anni a Strasburgo dal Parlamento europeo. In occasione delle prossime elezioni europee (8 e 9 giugno 2024), il Parlamento europeo finanzia la realizzazione di quattro edizioni nazionali di EYE, che si terranno in due capitali, Berlino (Germania) e Vilnius (Lituania), a Brežice (Slovenia) e a Forlì.

Le attività di Eye Forlì inizieranno il 17 maggio pomeriggio in piazza Saffi, con la cerimonia di apertura in ricordo del primo anniversario dell’alluvione in Emilia-Romagna: una performance di musica e danza partendo dal riarrangiamento di alcuni brani di Anidride Solforosa (Lucio Dalla), alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni europee. Il 18 e 19 maggio, 4 000 giovani dai 16 ai 30 anni potranno partecipare ad oltre 200 workshop, laboratori, attività artistiche, dibattiti, incontri e tornei sportivi proposti da 150 organizzazioni giovanili, dall’Università di Bologna e dalle istituzioni europee. EYE Forlì terminerà il 19 maggio pomeriggio con una festa finale nel Campus di Forlì dell’Università di Bologna. Un gruppo di giovani percussionisti animerà il giardino comunale del Campus con uno spettacolo musicale. Gli strumenti musicali saranno realizzati con materiali di recupero. Durante le tre serate, per la città di Forlì si svolgeranno incontri con autori, visite guidate e concerti, organizzati dalle attività commerciali del territorio.

Il presidente del Campus di Forlì,Emanuele Menegatti, dichiara: "È davvero un grande onore ospitare l’European Youth Event nella sua prima edizione italiana qui a Forlì. È per noi un’opportunità unica per far conoscere ai tanti giovani che verranno a visitarci il nostro campus che nei suoi oltre trent’anni di vita si è sempre connotato per l’apertura verso gli studi europei ed internazionali".