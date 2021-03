Forze nuove per la Polizia Locale: assunti 7 giovani agenti, dedicati al centro storico

Annunciato l'arrivo di 7 unità di giovani agenti assunti a tempo determinato, in servizio da febbraio fino alla fine di dicembre. “Queste assunzioni sono finanziate con 200mila euro dei proventi dalla sanzioni al codice della strada e quindi vincolati allo scopo della sicurezza stradale – spiega il comandante, Daniele Giulianini -. Questi giovani saranno tutti dedicati ai maggiori controlli sul territorio all'interno del Comune di Forlì e non per l'intera unione dei Comuni, essendo l'assunzione finanziata coi fondi comunali. Saranno una presenza fissa in centro, anche in forma appiedata”.