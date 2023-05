Le frane di Dovadola viste con gli occhi del drone dei Vigili del Fuoco. Ecco come si presenta quella della Trove

Nel video il sorvolo dei droni Vigili del fuoco sull'area colpita dalle frane, a Dovadola. Mercoledì notte si era reso necessario evacuare otto famiglie per un totale di 27 persone, che hanno trovato ospitalità da familiari o in strutture ricettive. "Stiamo studiando l'evoluzione del movimento della frana della Trove con i geologici della Protezione Civile regionale e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - spiega il sindaco Francesco Tassinari -. Solo venerdì potremo quindi capire se le otto famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni. Ho firmato un'ordinanza. Al momento non ci sono stati altri smottamenti".

L'ONDATA DI MALTEMPO, IL GIORNO DOPO - La situazione a Dovadola