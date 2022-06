L'ultimo saluto a Gaetano Foggetti, in tanti per l'addio al giornalista e presidente dell'Ail

Si è celebrato lunedì pomeriggio il funerale di Gaetano Foggetti, giornalista attivo sulla piazza forlivese da oltre trent'anni e volto noto della città per i suoi molteplici impegni, tra cui quello alla presidenza della sezione provinciale dell'Ail, l'associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Foggetti aveva 56 anni e lascia la moglie Patrizia Cupo e i figli Alberto e Lucia. E' stato una colonna portante del Corriere Romagna, a lungo caposervizio della redazione di Forlì. ll funerale si è tenuto lunedì nella chiesa di San Colombano, frazione dove viveva. Dopo le esequie si è proseguiti er il Nuovo Cimitero Urbano di Cesena (Tipano) dove ha avuto luogo la cremazione. La famiglia ha indicato, per chi vuole, a dare un contributo all'Ail in sua memoria.

Questo il saluto commosso di chi ebbe la fortuna di conoscerlo più da vicino, l'equipe di Ematologia Irst Irccs: "Caro Gaetano, l'ematologia di Forlì e Cesena ti deve molto. Tutti noi ti dobbiamo molto. L'Ail ci è stata vicina sin dall'inizio. Molti di noi hanno iniziato grazie ad Ail. E tu sei L'Ail. Sei l'anima di un'associazione, vicina a chi soffre per le malattie del sangue e al fianco di chi è impegnato per curarle. L'anima che ha vissuto sulla sua pelle la sofferenza della malattia ma che da essa ha imparato la spinta a vivere, aiutando tutta l'Ail, i pazienti, i medici a dare sempre di più per la vita. Grazie per tutto ciò che hai fatto. Grazie per ciò che faremo, ancora di più, insieme."