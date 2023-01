Addio a Milena Strocchi, volto noto del volontariato cattolico: "Hai sempre dato tutto per gli altri, pacata e forte"

Si è tenuto sabato mattina l'ultimo saluto a Milena Strocchi, presidente della sezione forlivese dell'Unitalsi dai primi anni Ottanta fino al 2005, morta a 85 anni. Un volto storico dell volontariato forlivese ed in particolare dell'Unitalsi, che è Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. E' stata anche presidente del gruppo di sostegno forlivese del missionario in Guatemala Andrea Francia, sorto in seno al “Comitato per la Lotta Contro la fame nel Mondo”. Nella sua carriera professionale è stata dirigente dell'Inps, concludendo il suo cammino lavorativo a Faenza nel 2005. E' stata anche consigliere della Fondazione Carisp per l'aspetto socio-sanitario. I funerali si sono tenuti sabato mattina alle 9 nella chiesa dei Cappuccinini in via Ridolfi.