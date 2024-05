Era gremito il Duomo di Forlì per dare l’ultimo saluto a Nicolò Ulivi, deceduto venerdì scorso in un incidente in moto a Villanova, a soli 27 anni. Tanti amici che hanno voluto essere presenti per vivere l'ultimo momento insieme a lui, un affetto che ha testimoniato quanto fosse amato.

