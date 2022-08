Addio a Sante Montanari, fotoreporter di altri tempi: "Una carriera inimitabile fatta di sveglie notturne e piatti tenuti al caldo"

Sante Montanari ha fotografo Forlì in tutta la sua evoluzione sociale per conto del Resto del Carlino. Con i suoi scatti ha raccontato decenni di cronaca, costume, personaggi, testimoniandone gli eventi più drammatici e significativi

Si è tenuto venerdì mattina il funerale di Sante Montanari, un'icona del fotogiornalismo forlivese, deceduto all'hospice di Forlimpopoli all'età di 86 anni martedì scorso. L'estremo saluto è stato dato nella chiesa di San Biagio. A nome del giornalismo forlivese ha tenuto un sentito ricordo funebre Cristiano Frasca. Sante Montanari ha fotografo Forlì in tutta la sua evoluzione sociale per conto del Resto del Carlino. Con i suoi scatti ha raccontato decenni di cronaca, costume, personaggi, testimoniandone gli eventi più drammatici e significativi. Da tempo lottava contro una malattia, ma che non gli impediva di vivere la città. Fino a poche settimane fa lo si poteva infatti ancora incontrare per le vie del centro. Lascia la moglie Rosanna e la figlia Annamaria.