L'addio a Franco e Adriana, vittime dell'alluvione: "Non vi abbiamo salvato. Evitiamo che tutto ciò si ripeta"

Il vescovo Livio Corazza ha celebrato i funerali di Franco Prati, 64 anni, e di Adriana Mazzoli, 53 anni. I cadaveri di marito e moglie sono stati trovati il 17 maggio scorso all'interno della loro casa di via Padulli 26, probabilmente allagata in pochi istanti dalla grande massa d'acqua che si riversava dal Montone, il cui argine è lì vicino, in una strada che è un poco più bassa rispetto alla via Emilia, di cui è traversa. Al termine delle esequie ha preso la parola dal pulpito anche il sindaco Gian Luca Zattini. I feretri saranno tumulati nel vicino cimitero.