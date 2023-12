Quasi due secoli di storia, l'agenzia di assicurazione si fonde tra Forlì e Cesena. E sull'alluvione: "Liquidati anche cospicui sinistri"

Nella giornata di mercoledì presso la sala Academy della sede generale Generali di Forlì, si è svolta la presentazione dell'unione delle due sedi di Generali Forlì e Cesena. Generali è presente in Romagna dal 1835, dopo soli 4 anni dalla fondazione di Assicurazioni Generali, in particolare a Cesena, dopo altri due quella di Forlì. A testimonianza di ciò, la prima polizza grandine di Generali è stata emessa a Forlì e tutt'ora viene conservata come una reliquia nell’Archivio Storico di Trieste. L'agenzia di Forlì è gestita da Giovanni Biserni, Paolo Saltarelli, Andrea Biserni e Manuele Bizzarri, è una azienda che opera sul mercato con 70 consulenti, 4 Agenti, 25 addetti amministrativi, 18 ispettori dipendenti di Generali Italia, 15 Manager Territoriali e 8 neoassunti. Le lavoratrici sono 38.

"Grazie all'operazione di unione delle Agenzie di Forlì e Cesena, condotta in piena sintonia con Generali Italia, abbiamo costruito un polo assicurativo di rilievo nazionale, teso a fornire le risposte che famiglie ed imprese attendono in un mondo sempre più complesso, dove lo Stato riduce progressivamente le tutele sanitarie e pensionistiche ai cittadini per evidenti motivi di bilancio pubblico, dove l'invecchiamento e l'allungamento della vita media della popolazione comporta cambiamenti demografici rilevanti che ci pongono di fronte a nuove complesse esigenze. Dove i cambiamenti climatici hanno segnato un punto di non ritorno per i cittadini, per le imprese ma anche per l'industria assicurativa. Basti pensare che in un solo giorno di luglio si sono registrati sinistri pari a quelli verificatisi nel peggiore anno della storia di Generali (2019) che abbraccia tre secoli. In questo contesto, siamo fortemente convinti che sia necessario offrire al cliente una esperienza ibrida, dove assieme ai più evoluti servizi digitali, che consentono di effettuare qualsiasi operazione a distanza, senza orario o giorno prestabilito, sia fondamentale stare sul territorio e a sostegno del territorio. Questo è uno dei nostri valori distintivi e più apprezzati. In un mondo che vede chiudere sportelli bancari ogni giorno, noi vantiamo 16 punti vendita nella sola provincia di ForlìCesena distribuite lungo la Via Emilia e a presidio delle nostre vallate", dice una nota. Generali a Forlì-Cesena gestisce oltre 21.000 clienti, più di 40.327 contratti.