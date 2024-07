G7 A Forlì, l'inno d'Italia eseguito dall'Orchestra nazionale dei conservatori

Chi era San Mercuriale? Quanto è antica quell'abbazia romanica in cui si trovavano? A fare gli onori di casa e a spiegare la storia e l'importanza di quei luoghi è stata la stessa Bernini, in una prolusione in inglese. Poi a San Mercuriale, davanti a circa un centinaio di persone, si è trasformata in una intima sala concerti, con gli ospiti a pochi passi dall'orchestra, dalla direttrice Fratta, e dai cinque cantanti solisti che si sono alternati: Alessia Rosa D’Abruzzo (soprano), Seo Jun Yun (tenore), Sara Di Fusco (soprano), Mattia Angelo Ribba (basso), Lorena Cesaretti (soprano)

Leggi la notizia