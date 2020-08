Accoglienza clacsofonica per Gigi D'Alessio al drive-in più grande del mondo. Poi lo show musicale

Gigi D'Alessio è stato tra i grandi ospiti dell'ultima serata di Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip ospitato all'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. "Sembra il Grande Raccordo Anulare di Roma", ha ironizzato il cantautore napoletano sull'atmosfera del drive-in. Applausi, torce dei cellulari accesi e colpi di clacson quando è stata interpretata al pianoforte "Non dirgli mai". "Dopo vent'anni questa canzone viene usata nei conservatori come esame di trattato d'armonia", ha evidenziato. Sempre al piano ha interpretato "Tu si na cosa grande" di Domenico Modugno, prima di un medley dei suoi cavalli di battaglia, da "Un nuovo bacio" a "Dove sei", per continuare con "Quanti amori", "Tu che ne sai" a "Non mollare mai".

D'Alessio ha anche parlato di cucina: "in Romagna il ragù si fa con la carne macinata, noi a Napoli lo facciamo con carne di scottona e pezzi di maiale. E' un po' lavorato, deve bollire sei-sette ore". I piatti preferiti: "Aglio, olio, un po' di peperoncino e mezzo chilo di vongole: e così viene bene lo spaghetto, è una poesia. A me non piace mantecato. Sono un uomo da sposare". D'Alessio ha anche raccontato delle sue esperienze in tv da one man show: "L'ultima esperienza con Vanessa Incontrada è stata speciale, mi sono trovato bene con lei perchè è una ragazza semplice, una bellissima compagna di viaggio". La musica? "E' femmina. Se togliamo tutto la musica è come una donna nuda. Le metti il giubbotto di pelle diventa rock, le metti il tailleur diventa chic, le metti l'abito da sposa diventa romantica. Ma sotto c'è sempre la donna". E come dimostrazione D'Alessio ha proposto "Non dirgli mai" in versione jazz, tango e reggaeton. "La musica sarà donna, ma lui è un fuoriclasse", ha sentenziato Giordano.

Testo Giovanni Petrillo