Alla scoperta del gioco dedicato a Forlì e alla Romagna, consegnate le prime scatole di Forum Livii

Un gioco dedicato a Forlì e alla Romagna. E' stato presentato Forum Livii, consegnate le prime 250 scatole. Sono state prodotti 1.500 giochi che saranno distribuiti anche nelle scuole e ideali per un regalo. “Forum Livii” è un percorso ad ostacoli per conquistare una torre che si trova all’interno di una rocca inespugnabile. Una torre talmente bella, bucolica e spirituale da essersi meritata l’appellativo di “Paradiso”.

“Giocare imparando, imparare giocando, questa è la scommessa che ha voluto lanciare Simone Valmori, appassionato di storia e ideatore del gioco in collaborazione con l’associazione Agenda Filosofica - spiega l’assessora alle Politiche Educative, Paola Casara -. Il Comune di Forlì ha creduto da subito e appoggiato. Il gioco, rivolto ai ragazzi, ma in grado di coinvolgere e divertire tutta la famiglia. Condottieri, personaggi, leggende e draghi per un viaggio nella storia di Romagna”.