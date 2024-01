Giorgia Meloni a Forlì: "Ci sono 1,2 miliardi aggiuntivi a quanto già stanziato: serviranno per fare prevenzione"

Anche da Meloni l'annuncio della novità, in via ufficiale: l'arrivo di un miliardo e 200 milioni aggiuntivi per il Pnrr destinati alla ricostruzione post-alluvione. “Abbiamo lavorato molto assieme, e la prima cosa che va ricordata è la revisione del Pnrr, che si diceva non fosse possibile, ma che invece era anche doverosa date le mutate condizioni. Con la revisione si liberano risorse per 21 miliardi di euro e c'è un forte impegno sull'alluvione con un miliardo e 200 milioni di euro che si aggiungono alle risorse già stanziate dal Governo”, ha spiegato Meloni.