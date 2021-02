Vandali sul Giorno del Ricordo, il sindaco: "Chi ha messo il velo di vernice su questa storia è un infame"

Mercoledì è stato il "Giorno del Ricordo" in memoria delle Vittime delle foibe, dell'Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. La cerimonia istituzionale, causa la normativa per l'emergenza covid, si è svolta in forma simbolica e limitata alle rappresentanze istituzionali, associative e delle famiglie degli Esuli. L'appuntamento si è svolto in via Martiri delle Foibe, a Forlì, al monumento "La pietra del ricordo" che fu inaugurato l'anno scorso grazie al lavoro degli studenti del LIceo Artistico Canova e della ditta V.I.V. Vallicelli Metalmeccanica, con il contributo di Bonfiglioli Group.

Al monumento è stata deposta una corona commemorativa. Nella nottata tra martedì e mercoledì la lapide è stata imbrattata di vernice viola. Lo sfregio è stato rimosso già in mattinata prima dell'evento, ma, ha evidenziato il primo cittadino, "l'avrei lasciato per dimostrare quanta infamia e stupidità c'è ancora. Chi ha usato un velo di vernice per infagare questa storia è un infame". Quella delle Foibe, ha sottolineato Zattini, "è stata una delle grande vergogne della nostra Repubblica, che ha abbandonato; si tratta di gente che ha chiesto un risarcimento morale e di essere considerati italiani e persone che hanno subìto la peggiore, quella di essere espulse. La storia è storia e questa è drammatica".