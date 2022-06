Il pianoforte regala emozioni in ospedale: Lorenzo, 13 anni, incanta nella hall del "Morgagni"

Il pianoforte a mezza coda, donato pochi giorni fa all’ospedale di Forlì dal Rotary Club, sta attirando moltissime persone, sia musicisti che ascoltatori. "Un pianoforte per avvicinare, portare gioia e dare possibilità a chiunque passi per l'ospedale di suonare per comunicare emozioni – avevano detto i donatori il giorno dell’inaugurazione , che avrebbe dato anche la possibilità ai giovani strumentisti forlivesi delle numerose scuole di musica, di esprimersi". E così sta accadendo, oltre a medici ed infermieri musicisti, anche piccoli pianisti si stanno avvicinando al bellissimo pianoforte, collocato nell’atrio dell’ospedale. Nel video, Lorenzo Landi, 13 anni forlivese, esegue alcuni bravi.