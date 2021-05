Mercoledì 12 il Giro d'Italia passerà lungo tutto l'asse della via Emilia, arrivando da Faenza, quindi viale Italia, viale Vittorio Veneto, per poi virare in centro da corso Mazzini, quindi piazza Saffi uscita da corso della Repubblica e infine piazzale della Vittoria e viale Roma verso Cesena. Di fatto la città sarà spezzata in due lungo l'asse della via Emilia