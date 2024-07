Applausi e incitamenti per le ragazze del Giro d'Italia e la maglia rosa Longo Borghini al passaggio a Forlì

E' transitata mercoledì mattina anche per Forlì la quarta tappa del Giro d'Italia Women. Tre le battistrada: Carmela Cipriani (Bepink-Bongioanni), Silvia Zanardi (Human Powered Helath) e Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo). Al passaggio a Porta Schiavonia Radio Corsa informava di un vantaggio di 18 secondi sul gruppo maglia rosa, indossata da Elisa Longo Borghini. Il gruppo è sfilato velocemente per le strade di Forlì tra applausi e incitamenti attraversando viale Bologna, Piazzale Schiavonia, Viale Italia, via Isonzo, viale Vittorio Veneto, via Matteotti, Piazzale della Vittoria e viale Roma per poi proseguire verso sud lungo la via Emilia per Cesena.

La tappa è partita da Imola per la volta di Urbino. Da Imola fino a Savignano sul Rubicone le ragazze hanno seguito la via Emilia praticamente rettilinea e pianeggiante punteggiata solo dagli abitati e dalla loro collezione di ostacoli al traffico. Poi l'ingresso nell’appennino romagnolo, attraversando la Repubblica di San Marino dove è stato posto un Gran Premio della Montagna. Da qui verso Urbino via Mercatino conca con alcune ulteriori salite oltre allo strappo finale di arrivo, con pendenze mediamente attorno a 12-14%. Rettilineo di arrivo di 100 metri su pavè.