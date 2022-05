I volti forlivesi del Giro, la grande festa in Piazza Saffi: "Prendiamo la vita a colori"

Esperti, non tanti. Appassionati, parecchi. Voglia di vedere in animazione in Piazza Saffi: da 1 a 10, 10. Sono tanti i volti forlivesi del Giro d'Italia che mercoledì mattina si sono presentati nel cuore del centro storico per vivere una giornata diversa dal solito. Non mancavano i volti cupi per le chiusure delle strada, dal classico "come faccio andare a lavorare" all'altro ritornello "devo andare a prendere i figli a scuola".

Un grande evento ciclistico, che richiede inevitabilmente la chiusura, chiaramente divide le opinioni della gente, ed è il bello della democrazia. Ma il barometro di Piazza Saffi virava prevalentemente sul desiderio di fare festa, di mettersi alle spalle due anni di pandemia da covid-19 (che non è finita, è bene ricordarlo) e per un momento di non pensare alle bombe di Putin e all'angoscianti immagini che arrivano dall'Ucraina, di crudeltà e terrore.

La piazza che si è riunita mercoledì univa grandi e piccini, curiosi, ciclisti e non. Perchè il Giro d'Italia unisce il Paese e i suoi abitanti. Ed è bello ascoltare persone che invitano a "prendere la vita a colori", costruendo ad un esempio una bici come simbolo di una rinascita dopo anni 'grigi e blu' di lavoro; o che invitano a vivere un centro storico in difficoltà a causa del caro vita ("il Giro d'Italia porta ossigeno e gettito"); o ancora che vive con passione il territorio tra fatica e sudore pedalando lungo le meravigliose strade della Romagna. Per qualche ora di disagio è bello vivere il brivido del Giro: vestiamo tutti il rosa, è un bel colore.

Giovanni Petrillo