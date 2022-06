Ultimi dettagli definiti. E' ai nastri di partenza il Giro d'Italia col mitico "Ciao Piaggio" dei forlivesi Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattalini. Partiranno dal comune più a nord d’Italia, Predoi e attraverseranno tutta l’Italia con tre ciao tricolori, uno bianco uno rosso e uno verde, fino al comune più a sud, Portopalo di Capo Passero. Oltre all’aspetto goliardico l’obiettivo e’ quello di dare visibilità alla Onlus Tangram di Forlì e alla Fondazione Isal. La partenza e’ prevista per venerdì e ci sarà un passaggio ed un evento a Forlì il 7 luglio. Un'avventura che sarà possibile seguire sulla pagina Facebook "Ciao Ciao Ciao Italia", Instagram "ciaociaociaoitalia2022" sul canale Youtube di Riccardo Cattalini.

'Pedalata' in Piazza per le frecce tricolori, parte il Giro d'Italia in "Ciao": "Speriamo che tengano botta"