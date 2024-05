Tre minuti da pilota: al volante di una Ferrari F430 da 490 cavalli alla scoperta della pista di Imola

Concentrazione e reattività. Questione di pochi decimi. Piede e mani sensibili per domare un bolide da 490 cavalli. Per pochi minuti ho indossato casco e guanti per provare l'ebbrezza di un pilota da corsa su una delle piste più belle al mondo, quella di Imola, 4.909 metri tra sali e scendi che hanno scritto intere pagine della storia del motorsport e che quest'anno celebra i 70 anni di nascita. Per farlo non ho scelto una macchina qualunque, ma una Ferrari, precisamente la F430, messa a disposizione da Rse Italia, società che permette esperienze in pista (l'esperienza è stata fatta nel 2023, pochi giorni prima dell'alluvione, la data e l'orario nel video è errata).

C'è una regola che va assolutamente seguita: fidarsi dei freni e schiacciare pesantemente il piede destro in prossimità di una staccata. La gamba sinistra non va mai usata. Mani a 9 e 15, da tenere sempre incollate sul volante. E' il momento di scendere in pitlane. Chiudo gli occhi per immaginare cosa possano pensare un Charles Leclerc, un Lewis Hamilton o un Max Verstappen prima di accendere la libido del tifoso di F1. Cambiate al decimo di secondo, track limit e focus sulle insidie che nasconde la pista. Un giorno da pilota.