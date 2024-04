Il titolare di Romagna Bnb Stefano Oronti racconta la ripartenza della struttura storica di via Isonzo: "La nostra attività non si è mai fermata, ma questo è il posto dove tutto è iniziato, sono appartamenti molto importanti per la nostra attività. Diciamo che è una ripartenza dopo l'alluvione ma è stata anche una prova di resilienza".