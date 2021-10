Gli onori della città alla Poderi del Nespoli, vincitrice dello scudetto: inno d'Italia in Consiglio comunale

La 'Poderi Dal Nespoli', campione d’Europa, ha ricevuto lunedì gli onori cittadini in Consiglio comunale. La squadra di softball di Forlì sabato è stata incoronata anche Campione d’Italia 2021. Dopo l’affermazione di Buttrio in agosto, ha vinto la serie scudetto in tre partite contro l’MKF Bollate. Per festeggiare il successo sportivo la squadra è stata accolta nella massima assise cittadina ed ha cantato assieme ai consiglieri l'inno d'Italia.

Nel corso della cerimonia l'assessore allo Sport Daniele Mezzacapo ha annunciato l'arrivo della nuova torretta per l'illuminazione nell'impianto sportivo utilizzato dalla squadra forlivese. "Dopo tanti anni - spiega Mezzacapo –- confermiamo il miglioramento impianto esistente e l'installazione della torretta entro la fine dell'anno". Gongola Giovanni Bombacci, presidente della Poderi del Nespoli: "Abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere quest'anno". La società ha al suo attivo 6 scudetti, 4 Coppe dei campioni e 9 Coppe Italia, "il tutto praticamente negli ultimi 20 anni, un trofeo all'anno ce lo siamo portato a casa", conclude Bombacci.