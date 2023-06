Gli studenti all'orale: "Sfavoriti dalla maturità senza scritti. Non è stato un aiuto né per gli alluvionati, né per gli altri"

A Forlì gli esami di maturità quest'anno si sono svolti senza scritti, ma solo con un maxi-orale, che è partito in tutt'Italia oggi, lunedì. La decisione è stata presa come misura di emergenza a causa dell'alluvione, ma i maturando non l'hanno trovato un aiuto, ma anzi il contrario.