Grande entusiasmo per l'Unieuro, quasi mille tifosi per la festa al palazzetto: "Abbiamo bisogno di voi"

"Abbiamo bisogno del vostro affetto e sostegno". Questo il messaggio del presidente della Pallacanestro Forlì 2.015, Giancarlo Nicosanti, in occasione del festa di inizio stagione organizzata lunedì sera al Palafiera. La famiglia biancorossa si è riunita e ritrovata nella sua casa, in una serata davvero speciale. Al palazzetto di via Punta di Ferro sono infatti arrivati quasi mille tifosi, presenza che ha sorpreso anche la stessa società. "Abbiamo fatto una squadra nuova per fare vedere che facciamo il massimo per i nostri tifosi", le parole del general manager, Renato Pasquali. "Quello che chiederò ai ragazzi è di non sbagliare mai l'approccio in campo", è la promessa di coach Antimo Martino. Al termine della presentazione la società ha ringraziato i presenti con un buffet offerto con la collaborazione di Archibugio Catering che, anche quest’anno, gestirà i bar dell’Unieuro Arena.