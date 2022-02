"Grazie Forlì": dai medicinali al cibo, si raccolgono i carichi di aiuti per la popolazione ucraina

Anche a Forlì si è messa in moto la macchina della solidarietà per la popolazione ucraina. I negozi Mix Market in viale Vittorio Veneto 94, e Smak, in piazza del Carmine 13, hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità, dal cibo a medicinali e prodotti per l'igiene personale, che partiranno dalla città mercuriale a bordo di furgoni. La raccolta proseguirà per tutta la settimana: si accettano cibo, medicine, vestiti, coperte e prodotti per l'igiene della persona. Anche la pizzeria "Altero" si è mobilitata nella raccolta di farmaci.

