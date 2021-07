Green pass per la riviera? Donini a Forlì: "Bene tutto ciò che si fa per la sicurezza dei luoghi di aggregazione"

Mercoledì pomeriggio alla Fiera la visita dell'assessore regionale alla Salute Donini. La sua opinione sull'introduzione del green pass per accedere a discoteche e gli altri luoghi di aggregazione che vengono offerti per i turisti della Riviera Romagnola. E fa l'appello: "Qualche decina di persone in più rispetto al target giornaliero per accelerare la campagna vaccinale, unica vera possibilità per difenderci dal covid, evitare le ospedalizzazione e contrastare l'attuale aumento dei contagi".