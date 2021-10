Green pass obbligatorio anche per i politici: il primo giorno dei controlli in Consiglio

Giovedì pomeriggio si è riunita la prima commissione del Consiglio comunale, dedicata ai temi del bilancio. Si tratta della prima seduta ufficiale di un organo del Consiglio Comunale da quando, venerdì scorso, è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro. Tale obbligo riguarda tutti i dipendenti pubblici e privati, ma anche negli enti pubblici la parte politica come sindaci, assessori e consiglieri comunali. Il Green Pass è ora obbligatorio anche in Parlamento per i parlamentari, e a scendere in tutte le assisi elettive, come appunto il Consiglio comunale. Ai consiglieri comunali membri della prima commissione è stato quindi controllato a tappeto (e non a campione) il green pass.