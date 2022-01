Green pass per andare dal parrucchiere o l'estetista, come è andata il primo giorno

Da giovedì per andare dal parrucchiere, dall’estetista, dal tatuatore, dal piercer ma anche da chi si occupa dei nostri animali domestici è necessario il green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone. Gli operatori dovranno quindi verificare la validità del certificato non solo per i dipendenti, come già fanno, ma anche per i clienti. Un provvedimento senza alcun dubbio impegnativo per i commercianti e gli artigiani. Ecco come è andato il primo giorno.