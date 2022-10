Weekend in Piazza Saffi con "Griglie in Festa": tante specialità per gli amanti del barbecue e non solo

A tre anni dalla sua ultima apparizione a Forlì, torna nella città romagnola “Griglie in festa”, l'evento itinerante più gustoso dell'anno. Fino a domenica, le migliori macellerie e le migliori carni d'Italia si trovano in Piazza Saffi per un evento unico nel suo genere. Otto gli stand a disposizione dei cittadini per scegliere fra squisite carni tutte da gustare, cotte rigorosamente sulla brace. E accanto alle macellerie, quest’anno ci sarà spazio anche per una selezione di stand del “Finger Food Festival”, l’evento che porta nelle piazze italiane le eccellenze italiane e straniere di cibi di strada.

Oltre a fiorentine di chianina, filetti e asado di angus, arrosticini abruzzesi o stigghiole palermitane sarà dunque possibile assaggiare altre prelibatezze fra cui specialità di mare (sempre alla griglia) come la puccia col polpo, specialità pugliesi come orecchiette, burrate e polpette, panini gourmet, i tacos messicani e i mitici churros, gli spuntini dolci della tradizione spagnola.

Ad accompagnare "Griglie In Festa" e "Finger Food" non mancheranno ovviamente i vini del territorio, ottime birre artigianali e una favolosa colonna sonora a cura dell'Estragon Club di Bologna. Per gli amanti del barbecue e del buon cibo, dunque, un festival del gusto da non perdere, che saprà deliziare tutti i sensi. L’evento ha il patrocinio del Comune di Forlì. sabato e domenica stand aperti dalle ore 12 alle 15 e dalle 18 alle 23.