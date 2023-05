"Ha interpretato con ironia, intelligenza e profondità lo spirito della Romagna": tributo a Ivano Marescotti

Nel corso di Romagna Next è stato consegnato un riconoscimento a Erika Leonelli, vedova di Ivano Marescotti, scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Il celebre attore di Bagnacavallo, molto popolare per i ruoli interpretati al cinema, a teatro e in televisione nella sua lunga carriera arricchita da tanti premi e riconoscimenti, era malato da tempo e un anno fa aveva annunciato il suo addio alle scene per dedicarsi alla scuola Tam che accoglieva ogni anno a Marina di Ravenna una decina di allievi ai quali lui stesso insegnava recitazione.