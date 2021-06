Hanno 88 anni: i lavori di rimozione degli storici lampioni di piazza Saffi, già la metà sono stati abbattuti

Procede a ritmi sostenuti la demolizione degli storici lampioni di piazza Saffi, realizzati nel 1933 in occasione del rifarcimento della piazza e ora in procinto di andare in pensione dopo 88 anni di onorato servizio. Dei 16 lampioni monumentali di piazza Saffi, due dei quali con pennone delle bandiere, 8 sono stati già demoliti definitivamente e gli altri lo saranno a breve. Restano in piazza solo i basamenti in granito. I lavori di rifacimento dei lampioni, a cui si aggiungono i 4 più antichi di piazzale della Vittoria, si concluderanno entro la fine dell'anno e vedranno il riposizionamento di nuovi pali portanti identici ai precedenti, mentre tutte le componenti storiche ornamentali quali basamenti e decori in ghisa, fregi e targhe in bronzo, fioriere, tappi e braccetti porta corpi illuminanti verranno restaurate e messe a nuovo, verniciate e rimontate. Infine, verrà effettuato anche il restauro dei basamenti in marmo e granito