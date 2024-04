I forlivesi scendono in piazza per rivendicare che la casa deve essere un diritto fondamentale per tutti

Manifestazione sabato pomeriggio in Piazzetta della Misura “per denunciare questa situazione preoccupante e rivendicare che la casa deve essere un diritto fondamentale per tutti, non una mera fonte di reddito nelle mani di pochi”. A scendere in piazza Forlì Città Aperta, Udu Forlì, Adl Cobas, Anpi Forli, Associazione Vpcr Donna, Auser, Centro Per la Pace Forlì, Cgil, Circolo Acli L. Valli, Collettivo, Messaggeri Del Mondo, Con..tatto, Forlì Si Slega, Forum Selle Donne, Libera, Sportello di Forli Avvocato di Strada sezione Vanni Casadei, Station to Station, Un Filo Rosso e Un Secco No.