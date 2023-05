In piazza Ordelaffi, davanti alla Prefettura, ad aspettare l'arrivo della premier Giorgia Meloni (che poi alla fine non è passata da Forlì), c'erano i giovani dei Fridays for Future Forlì e l'associazione dei "Parents for future". Le associazioni hanno contestato Meloni per il mancato riferimento alla crisi climatica come motivazione dell'alluvione.

Tutte le notizie in diretta