Il "Concerto per Federico" sbarca al Palafiera: "Con la musica vogliamo comunicare la gioia di vivere"

Il 7 luglio scorso in Piazza Saffi era tutto pronto per il "Concerto per Federico-Omaggio al cinema". Era tutto allestito per un grande spettacolo che avrebbe dovuto concludere la rassegna musicale “Con la musica nel cuore” organizzata dalla scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti, regalando alla città un evento senza precedenti. Purtroppo le condizioni metereologiche non hanno permesso di salire sul palco, poichè a quindici minuti dall’inizio dello spettacolo si è abbattuto un forte temporale che ha costretto gli organizzatori all'annullamento. L’evento in programma sarebbe stato uno spettacolo musicale unico.

Sono stati coinvolti oltre 100 interpreti e musicisti forlivesi tra cui il Coro polifonico di San Paolo e Cappuccinini, alcuni giovani musicisti della città provenienti dall’Istituto musicale Masini, dal Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì e da altre scuole di musica private. Un programma musicale molto ricco dove venivano proposte alcune delle più belle musiche per il cinema: Morricone, Williams, Zimmer, Rota, Mancini, Horner e tanti altri compositori che hanno regalato pagine di straordinaria bellezza al mondo.

Ma la sera stessa il sindaco Gian Luca Zattini, che si è reso disponibile ad incontrare lo staff organizzativo per capire come e se era possibile riproporre il concerto. La vicinanza dimostrata da parte degli amministratori ha permesso di mettere nuovamente in moto la macchina organizzativa e individuare la data del 31 marzo in una grande location, il Pala Galassi. "Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa grande impresa, in particolare tutti gli sponsor che si sono coinvolti e che ci hanno permesso di mettere in scena uno spettacolo unico per numero di musicisti coinvolti e dalle grandi aspirazioni", spiegano gli organizzatori.

"La manifestazione è nata con l’idea di festeggiare i trent’anni della fondazione della scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti, ricordare la passione di Federico per la musica e testimoniare come amicizia, musica e solidarietà possono incontrarsi in un grande spettacolo da poter regalare alla nostra città - ricorda il maestro Flavio Pioppelli -. Il ricavato del concerto e le offerte raccolte fino ad ora verranno devolute interamente a sostegno delle opere della Caritas diocesana in particolare alla Fondazione Buon Pastore". Il biglietto avrà un costo di 15 euro (bimbi fino a 14 euro 5 euro, sotto i 5 anni gratis). Sarà possibile acquistare i biglietti online dal sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-federico-omaggio-al-cinema-forli. Per informazioni è possibile inviare una mail a conlamusicanelcuore30@gmail.com oppure visitare il sito www.conlamusicanelcuore.com.