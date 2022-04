Il Festival dell'oriente sbarcato a Forlì, primo weekend alla conoscenza delle sue tradizioni, folklore e magia

Il Festival dell'Oriente è sbarcato per la prima volta a Forlì: per due fine settimana i padiglioni della Fiera di Forlì ospitano un appuntamento interamente dedicato all'Oriente tradizionale e alla conoscenza delle sue tradizioni, folklore e magia. Una fiera all’insegna dell’armonia e della serenità, con la presenza di numerosi stand, workshop e conferenze: mostre fotografiche, bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.