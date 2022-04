Il Forlì Calcio dà l'addio al suo ds: "Un burbero combattente, che nascondeva fragilità. Il tuo esempio indichi la via"

Il mondo dello sport forlivese ha dato l'addio al direttore sportivo del Forlì Calcio Carlo Di Fabio, improvvisamente venuto a mancare all'età di 67 anni per un malore nel sonno che non gli ha lasciato scampo. Uomo di sport fin dal 1982, quando ha iniziato la sua lunga carriera col Cesena, poi con Parma, Bologna e Cesenatico. A Forlì vi era stato dal 1993 al 1995 prima di collaborare con Imola, Venezia, Fiorenzuola, Cattolica, Bellaria, Cesenatico e Fermana. Col club mercuriale poi il primo ritorno nel biennio 2019-20 e 2020-21 e in seguito il suo reinserimento nell'organigramma biancorosso nella stagione in corso.