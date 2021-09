Il mondo del volontariato rende omaggio a Tebe Fabbri: i funerali a San Mercuriale

Si sono tenuti sabato mattina, all'abbazia di San Mercuriale, i funerali di Tebe Fabbri, scomparsa per un malore fulminante pochi giorni fa a 83 anni. E' stata uno dei volti in assoluto più noti del mondo del volontariato forlivese, tanto da rappresentarlo per due mandati all'interno della Fondazione Cassa dei Risparmi e in un ruolo di vertice, essendo stata anche membro del consiglio di amministrazione con Roberto Pinza presidente

Tebe Fabbri è spirata martedì pomeriggio all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì Tebe Fabbri, dirigente dell'Inps in congedo e una vita spesa per la rete di sostegno al prossimo, in associazioni di volontariato come l'Avis, l'Unitalsi, il Comitato per la lotta contro la fame del mondo, la Misericordia e l'Assiprov Forlì-Cesena. In ultimo ha dato il suo apporto determinante all’operatività de “Il Giardino dei Ciliegi”, l’organizzazione solidale forlivese presieduta da Paola Zenzani, impegnata nel sostegno a distanza dei bimbi di strada, accolti a decine in Guatemala dal missionario forlivese Andrea Francia.