Il Palafiera avrà un nuovo volto: "Maxi investimento per far sì che diventi la casa dello sport e dello spettacolo"

"Il Comune di Forlì sta investendo sul palazzetto". Il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015, Giancarlo Nicosanti, durante l'incontro dei tifosi con la squadra di inizio stagione, ha lasciato anche la parola al vicesindaco, con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, che ha fatto il punto sui lavori di rinnovamento dell'impianto di via Punta di Ferro. "E' un progetto lungimirante quello di questa società", le parole di Mezzacapo. "Abbiamo stanziato 800mila, con i primi per lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti che partiranno a breve", ha annunciato poi il vicesindaco. Poi seguiranno altri due stralci per il rinnovamento dell'Unieuro Arena, meglio nota come PalaGalassi: "C'è bisogno di un profondo cambiamento".