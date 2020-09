Il primo giorno di scuola nell'era del covid, migliaia di studenti sui banchi: "Usiamo la testa, è fondamentale"

In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2020/2021, lunedì l'assessore regionale alla scuola, Paola Salomoni, accompagnata dal sindaco Gian Luca Zattini, dall'assessore Paola Casara, da Valentina Ancarani e Monica Rossi, consigliere provinciali delegate all’Istruzione e all’Edilizia scolastica rispettivamente per il Circondario forlivese e per quello cesenate, da Mario Maria Nanni, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna sede di Forlì-Cesena, ha visitato l’Istituto Tecnico Marconi, dove è stata accolta dalla dirigente scolastica Iris Tognon. Presenti anche i parlamentari Simona Vietina e Jacopo Morrone, affiancati dal consigliere regionale Massimiliano Pompignoli. A seguire l’assessore regionale Salomoni è stata accompagnata anche all’ex G.I.L., in viale della Libertà, dove ha sede la succursale del Liceo artistico e musicale "A. Canova” e alla palazzina in via Marconi nei locali recentemente assegnati al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci de’Calboli. Anche in questa occasione erano presenti le dirigenti scolastiche Electra Stamboulis e Susi Olivetti.