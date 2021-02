Il quartiere Romiti pianta il suo bosco urbano, crescerà a fianco del Mc Donald's

E' stato realizzato in questi giorni il progetto di riqualificazione dell'area verde adiacente a via Locchi, all'intersezione con Viale Bologna nel Quartiere Romiti, adiacente al Mc Donald's. E' stata realizzata una piantumazione di alberi autoctoni, lato via Locchi, come zona di mitigazione; una barriera di vegetazione lato Mc Donald e il mantenimento di flora autoctona con il conseguente mantenimento della fauna esistente; Ci sarà un percorso didattico utile alle scuole con piante mellifere onde facilitare il richiamo di insetti impollinatori e indicatori della salubrità dell’ambiente. Saranon previsti panchine, tavoli, punti luci, e contenitori rifiuti con stradine di camminamento.