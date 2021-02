Il quartiere Romiti ricorda un suo concittadino impegnato nel sociale con una targa al PalaRomiti

Domenica mattina è stata scoperta la targa che ricorda Valter Franco Valmori, nel primo anniversario della scomparsa. Valmori è stato un esempio di grande impegno al servizio del Quartiere Romiti, con particolare attenzione ai temi della solidarietà e della cultura. "Sempre pronto ad impegnarsi in prima persona per aiutare il prossimo, sia in ambito civico, sia in ambito parrocchiale, ha testimoniato quotidianamente un altissimo valore civico e morale, a partire dai valori dell'ascolto, del rispetto e del sostegno. Alla sua competenza e alla sua perseveranza si deve anche la nascita e la grandissima crescita avvenuta nel corso degli anni del Concerto di Natale dei Romiti, vero e proprio fiore all'occhiello della lirica per l'intera città", spiega il ricordo del quartiere. In sua memoria, è stata quindi apposta la targa, in uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere: il Palazzetto dei Romiti, impianto sportivo che grazie al suo impegno ogni anno, a Natale, si trasforma in grande tempio della musica.