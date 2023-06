Il saluto del prefetto Antonio Corona ai sindaci: "Mi mancherete, mi sono sentito ben accolto"

Si è congedato ai sindaci della provincia indossando al collo con orgoglio e commozione la medaglia di Commendatore al merito della Repubblica italiana, onorificenza che era stata proposta dal primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini, per il ruolo svolto durante la gestione della pandemia. Antonio Corona dal primo agosto non sarà più il prefetto di Forlì-Cesena. Arrivato in provincia alla fine del 2018, subentrando al prefetto Fulvio Rocco De Marinis. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di prefetto nella provincia di Chieti.