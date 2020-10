Ambiente, il sindaco Zattini e l'assessore Petetta incontrano i Fridays for Future: "Siamo concreti"

Venerdì le attiviste e gli attivisti di Fridays for Future Forlì hanno incontrato il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Giuseppe Petetta in piazza Saffi. Gli amministratori hanno fatto il punto dell'opere messe in campo, dalle aree verdi alla mobilità, presentando il progetto del parco all'ex Eridania e facendo il punto sull'inceneritore. Petetta ha invitato inoltre i Fridays for Future ad un incontro in Comune. "Siamo concreti", è stato evidenziato da Zattini e Petetta.

In Piazza era presente anche lo striscione “Uniti per il Clima”, creato dagli studenti del liceo artistico un anno fa e venne poi affisso su San Mercuriale in occasione del terzo sciopero mondiale per il clima, il 27 settembre 2019. WLa battaglia contro l’emergenza climatica si può sconfiggere solo se si uniscono le forze e gli intenti e la politica a tutti i livelli deve investire le proprie forze per affrontare la sfida più grande che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare", viene evidenziato.