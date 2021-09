IL VIDEO | Castellani e Zanotti salutano Secondo Casadei

Il mondo della musica celebra il papà di Romagna Mia in occasione di "Cara Forlì", la grande festa del liscio in programma questo weekend

Il mondo della musica celebra Secondo Casadei in occasione di "Cara Forlì", la grande festa del liscio in programma questo weekend in Piazza Saffi. "Viva Secondo Casadei e tutta la sua famiglia, sua figlia Riccarda, i suoi nipoti e tutta la sua stirpe della quale facciamo parte anche noi, noi che amiamo il liscio, il folk, la musica da ballo, in un misto di sorriso, allegria e malinconia, desiderio e nostalgia che si fonde nella grande invenzione del liscio del Maestro Secondo Casadei e del suo genio", è il ringraziamento di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.