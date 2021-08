Imaginaction 2021, si monta la struttura. L'assessore Cintorino: "Una seconda edizione fortemente voluta per piazza Saffi"

Il festival vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana, che si racconteranno attraverso le canzoni e i videoclip che hanno segnato la loro carriera: nella serata d’apertura del 27 agosto ci saranno Riccardo Cocciante e Fabriziop Moro; nella serata del 28 agosto saranno protagonisti Diodato, Irene Grandi, Mahamood e Shade la serata conclusiva del 29 agosto, dedicata ai cantautori ed in onore di Lucio Dalla, vedrà salire sul palco Samuele Bersani, Gino Paoli, Ron ed Enula.

Per la rassegna “I capolavori immaginati” sarà presentato in anteprima assoluta il videoclip ufficiale inedito di “Sapore di sale” di Gino Paoli(il 29 agosto), in una versione originale con i FunkOff; e il making of del videoclip di “Sogni di rock and roll” di Ligabue (il 27 agosto) per la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. La rassegna è un appuntamento fisso del Festival IMAGinACTION che ha come scopo la diffusione del nostro patrimonio artistico, realizzando videoclip di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che non hanno mai avuto un video ufficiale.