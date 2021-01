E' di due feriti, trasportati entrambi col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi nella tarda mattinata di lunedì, poco prima delle 12.30, in via Icaro, all'altezza dell'incrocio con via Vassura, a Ronco.

INCIDENTE IN VIA ICARO - La ricostruzione