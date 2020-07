In migliaia in centro per i 'Mercoledì del cuore', in campo i controlli della polizia locale

Stretta dei controlli sia per prevenire e reprimere la vendita di alcol ai minori e in generale il consumo in strada, sia per impedire gli assembramenti di persone con rischio di contagio da Coronavirus. Mercoledì sera, in occasione della seconda puntata dei 'Mercoledì del cuore', sono scesi in campo per garantire la sicurezza 9 vigili urbani, di cui 3 in borghese.