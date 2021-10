Venerdì mattina si è tenuta l'inaugurazione del nuovo Centro di Distribuzione di Meldola di Poste Italiane. Il centro, che si trova in in via Roma 201, serve 6 comuni dell'Appennino forlivese e vi lavorano 24 operatori. A questo centro di distribuzione, allestito secondo le più moderne tecnologie del recapito, fanno capo 21 portalettere. I nuovi spazi per 420 mq sono stati inaugurati dal sindaco Roberto Cavallucci.

