Inaugurato il presepe in municipio. Il sindaco: "Dobbiamo difendere questa tradizione"

E' stato inaugurato questa mattina nel Municipio di Forlì il grande presepe realizzato dagli Amici dei Presepi. "Una gioia per tutti - ha detto il sindaco Gian Luca Zattini, che ha poi aggiunto - Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti questa storia, questa tradizione che ci ha accomunato tutti da secoli. Tutte le nostre famiglie avevano nel presepio la centralità del periodo natalizio". Presepe che porta avanti, per il primo cittadino, anche un importante messaggio di pace e serenità in vista delle feste di Natale. "Queste sono le cose che fanno bene alla comunità", ha concluso il sindaco.